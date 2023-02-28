Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 28 февраля 14:41)

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе открытия конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

Байрамов отметил, что Азербайджан проводит суверенную внешнеполитическую стратегию, основанную на национальных интересах, и что такая стабильная, предсказуемая и, самое главное, суверенная политика делает Азербайджан ценным партнером для международного сообщества, в том числе для России.

"Наши отношения с Россией - стратегические, где базисом служит взаимопонимание лидеров обеих государств", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что экспертный совет России и Азербайджана стал платформой для эффективного сотрудничества.