Между Азербайджаном и РФ установлены честные отношения - Лавров (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 28 февраля 15:17)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и РФ установлены честные отношения.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе открытия конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета (РАЭС).

Лавров отметил, что деятельность российско-азербайджанского экспертного совета вносит вклад в развитие двусторонних отношений.

"Мы не пытаемся залакировать то, где наши позиции не совпадают. Мы честно высказываем нюансы и решаем их, зато честно. Это и отражено в Декларации",- сказал он

Отметим, что 28 февраля 2023 года состоялось заседание Российско-Азербайджанского Экспертного совета (РАЭС) в формате конференции с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В ходе конференции министрам иностранных дел были представлены памятные копии первого издания РАЭС-сборника статей "30 лет дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном: пройденный путь и взгляд в будущее", авторами которого являются российские и азербайджанские эксперты.