Повестка Баку и Москвы о мире в регионе, борьбе с реваншизмом практически совпадает - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 28 февраля 14:53)

БАКУ /Trend/ - Повестка Баку и Москвы о мире в регионе, борьбе с реваншизмом практически совпадает.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе открытия конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

По его словам, подписанная в прошлом году декларация с Россией придала импульс данным отношениям.

Отметим, что 28 февраля 2023 года состоялось заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета (РАЭС) в формате конференции с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В ходе конференции министрам иностранных дел были представлены памятные копии первого издания РАЭС - сборника статей "30 лет дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном: пройденный путь и взгляд в будущее", авторами которого являются российские и азербайджанские эксперты.