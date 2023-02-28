Состоялось заседание Российско-Азербайджанского Экспертного совета в формате конференции (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 февраля 2023 года состоялось заседание Российско-Азербайджанского Экспертного совета в формате конференции на тему "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: Стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, третье по счету заседание было организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана и Российским советом по международным делам (РСМД).

Выступивший на мероприятии министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Российско-Азербайджанский экспертный совет за короткий срок превратился в платформу для постоянного сотрудничества между экспертами двух стран. В частности, было отмечено, что наличие постоянного обмена мнениями и диалога между экспертами будет полезно для тех, кто специализируется в области дипломатии.

Говоря о нынешней динамике азербайджано-российских отношений, диалоге на высоком уровне, в том числе о совместном сотрудничестве МИД двух стран, министр отметил, что экспертный совет служит практической платформой для дальнейшего развития сотрудничества между нашими экспертами.

На мероприятии с удовлетворением было отмечено, что в течение прошедшего года 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами широко отмечалось как в рамках МИД двух стран, так и Российско-Азербайджанского экспертного совета. В частности, было подчеркнуто, что за прошедший период отношения между двумя государствами превратились в стратегическое партнерство, что является логическим результатом многолетнего двустороннего сотрудничества, а также прочного фундамента высокого уровня доверия между Президентами Азербайджана и России.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркнул на мероприятии, что Азербайджан проводит суверенную внешнеполитическую стратегию, основанную на национальных интересах, и что такая стабильная, предсказуемая и, самое главное, суверенная политика делает нашу страну ценным партнером для международной общественности, в том числе для России.

Было отмечено, что позиции двух стран в отношении последовательного укрепления мирной повестки на Южном Кавказе, нейтрализации попыток реваншизма и нездоровой конкуренции в ряде случаев являются схожими.

Было отмечено, что победа Азербайджана в 44-дневной войне, фактическое исполнение Азербайджаном решений Совета Безопасности ООН, а также предложений, обсуждавшихся на протяжении многих лет, в том числе на переговорной платформе России, открыли новые возможности для этих целей.

На мероприятии была выражена уверенность в том, что подписание главами государств двух стран в прошлом году Декларации о союзническом взаимодействии придаст новый импульс совместным усилиям.

На мероприятии также была выражена приверженность трехсторонним заявлениям, подписанным в 2020 и 2021 годах, которые были оценены как важная основа для постконфликтного развития Азербайджана и всего региона Южного Кавказа.

В ходе выступления, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о важности стратегических связей между нашими странами.

На конференции были заслушаны доклады председателя правления Центра Анализа международных отношений Фарида Шафиева и генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова о деятельности Российско-Азербайджанского экспертного совета. Дискуссии, проведенные в рамках закрытых сессий конференции в условиях интерактивного диалога, охватили политическую, экономическую, гуманитарную и другие сферы российско-азербайджанского сотрудничества.

Члены совета также приняли коммюнике, отражающее практические рекомендации Совета по различным аспектам углубления отношений между двумя странами. Целесообразным было считать представление рекомендаций РАЭС на соответствующих платформах двустороннего сотрудничества, издание совместных тематических сборников, регулярное проведение заседаний Совета.

В ходе конференции министрам иностранных дел были представлены памятные копии первого издания РАЭС-сборника статей "30 лет дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном: Пройденный путь и взгляд в будущее", авторами которого являются российские и азербайджанские эксперты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)