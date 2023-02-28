Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставил Движению неприсоединения хорошее наследие за 4 года

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году завершается председательство нашей страны в Движении неприсоединения, и Азербайджан, как страна-председатель, оставил хорошее наследие за 4 года.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 28 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с вице-президентом Кубы Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

В этом контексте глава государства привлек внимание к институционализации организации, созданию ее парламентской и молодежной сетей и другим инициативам Азербайджана.

Подчеркнув, что для развития сотрудничества есть большие перспективы, Президент Ильхам Алиев сказал, что особое значение это имеет в медицинской сфере, отметил, что имеются возможности для развития связей и в таких сферах, как туризм, образование, сельское хозяйство, культура, фармацевтика.

Отметив традиционно дружественные отношения между нашими странами, тесное сотрудничество в международных организациях, в том числе Движении неприсоединения, глава государства подчеркнул, что деятельность кубинских медиков в Азербайджане в период пандемии получила высокую оценку, внесла большой вклад в развитие двусторонних связей.