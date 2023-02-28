Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с Сергеем Лавровым (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 февраля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, сначала состоялась встреча министра Джейхуна Байрамова и министра Сергея Лаврова в формате один на один, затем она продолжилась встречей в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече в расширенном составе обсуждались актуальные вопросы текущей двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущая ситуация в регионе.

Отметив наличие повестки эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Россией в различных сферах, в том числе политической, экономической, торговой, транспортной, транзитной, культурно-гуманитарной, образовательной и других, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность политического диалога и взаимных визитов между двумя странами в развитии отношений.

Министр Джейхун Байрамов, подробно проинформировавший о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, миротворческих и созидательных усилиях страны в направлении обеспечения выполнения трехсторонних заявлений по установлению мира и безопасности в регионе, отметил, что Азербайджан постоянно сталкивается с неконструктивной позицией Армении в вопросах нормализации отношений между двумя государствами, в том числе с провокациями, которые наносят ущерб мирной повестке дня. Было доведено до внимания, что еще одним примером нарушения Арменией положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года стали случаи злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной для использования исключительно в гуманитарных целях, что вызвало справедливый протест гражданского общества Азербайджана.

Министр Сергей Лавров отметил, что его официальный визит в этом году совпал с первой годовщиной подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которая сыграла важную роль в развитии отношений между двумя странами. В этой связи была отмечена важность имеющейся договорно-правовой базы в развитии существующих отношений между двумя странами в различных сферах. Также была подчеркнута значимость выполнения обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и достигнутых между лидерами договоренностей по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Затем на брифинге министры выступили с заявлениями для прессы по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов.