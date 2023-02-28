Азербайджанское государство проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения - вице-президент Республики Куба

БАКУ /Trend/ - Важную роль в развитии традиционно дружественных отношений между двумя странами сыграли общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и Фидель Кастро.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал вице-президент Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку.

Он особо подчеркнул, что в этом году отмечается 100-летие со дня рождения великого лидера.

Сальвадор Антонио Вальдес Меса сказал, что у кубинской стороны тоже есть серьезная политическая воля и дальше развивать отношения между двумя странами.

Отметив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на сложный период борьбы с COVID 19, при этом наша страна продолжала очень активное и успешное председательство, гость особо подчеркнул, что Азербайджанское государство проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения, прилагает все усилия для оказания поддержки странам-членам, и выразил признательность за это.