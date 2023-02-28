В рамках председательства Азербайджана состоялось заседание Совета постоянных представителей ОЭС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 февраля в рамках председательства Азербайджана в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоялось 273-е заседание Совета постоянных представителей.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МИД, мероприятие прошло в гибридном формате под председательством чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран Али Ализаде, при участии генерального секретаря ОЭС Хусрова Нозири и глав дипломатических миссий стран-членов ОЭС в Тегеране.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память сотрудника посольства Азербайджана, погибшего во время теракта против посольства страны в Исламской Республике Иран, а также тех, кто погиб в результате землетрясения в Турции.

На заседании были обсуждены итоги 26-го заседания Совета министров ОЭС, состоявшегося в Ташкенте 24 января текущего года, и вопросы, связанные с подготовкой к 27-му заседанию Совета министров, которое планируется провести в Баку в этом году, а также к 16-му саммиту, который пройдет в Узбекистане.

По инициативе нашей страны в повестку заседания был включен новый пункт о текущей ситуации в рамках реализации председательства в организации в текущем году. В ходе обсуждения указанного пункта азербайджанская делегация предоставила информацию о террористическом акте против посольства Азербайджана в Иране 27 января текущего года. До внимания представителей государств-членов была доведена необходимость скорейшего выявления и привлечения к ответственности организаторов и исполнителей террористического акта, а также выполнения Ираном обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических отношениях, обеспечения защиты и безопасности дипломатических представительств. В этой связи было подчеркнуто, что в Иране также находится штаб-квартира ОЭС, отмечена важность обеспечения дипломатической неприкосновенности секретариата ОЭС и государств-членов.

При этом было доведено до внимания, что, несмотря на ограничения касательно непосредственного присутствия председательства на заседаниях Совета постоянных представителей ОЭС в связи с эвакуацией нашего посольства из Тегерана из-за теракта, будут полностью обеспечены запланированные к проведению мероприятия в рамках председательства страны в ОЭС в 2023 году и выполнение других обязанностей, вытекающих из председательства.

В завершение встречи участники были проинформированы о согласованных сроках проведения очередного заседания Совета постоянных представителей.