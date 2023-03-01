Джейхун Байрамов встретился с заместителем главы МИД Саудовской Аравии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом бин Абдулкаримом Аль-Хурейджи, находящимся с визитом в нашей стране в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который состоится в Баку.

Как сообщили Trend в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи было подчеркнуто, что наши страны имеют много общего с точки зрения истории и религии, до внимания гостя было доведено, что Азербайджан придает особое значение развитию этих связей и расширению сотрудничества в различных областях.

Было отмечено, что отношения между двумя странами за последние 30 лет с момента установления дипломатических отношений развивались динамично, выражено удовлетворение тем, что политический диалог между Азербайджаном и Саудовской Аравией находится сегодня на высоком уровне. В этой связи подчеркнуто значение контактов на высшем и высоком уровне, включая взаимные визиты, и заявлено, что такие контакты закладывают основу для выхода отношений на качественно новый уровень.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что помимо двустороннего партнерства двух стран, существует плодотворное сотрудничество в региональном и международном форматах, отметил важность продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций. В этой связи была высоко оценена поддержка Саудовской Аравией территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в частности в рамках ООН и ОИС.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о существующих возможностях сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма и альтернативной энергетики как приоритетных направлениях экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнул, что в вышесказанных сферах реализуются совместные успешные проекты, имеются широкие перспективы для расширения этих работ.

На встрече противоположная сторона была также проинформирована о шагах и инициативах, предпринятых Азербайджаном в направлении мирного процесса с Арменией, восстановительных и созидательных работах, реализуемых масштабных проектах на освобожденных от оккупации территориях.

Говоря об успешном председательстве нашей страны в Движении неприсоединения, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность проведения Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам повестки двустороннего и регионального сотрудничества.