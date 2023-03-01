Эльнур Мамедов проинформировал Верховного комиссара ООН о ситуации на Лачинской дороге (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 февраля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках участия в 52-й сессии Совета ООН по правам человека встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области прав человека, а также ситуация в регионе и вокруг Лачинской дороги.

Заместитель министра Эльнур Мамедов с удовлетворением отметил наличие сотрудничества между Азербайджаном и ООН в различных сферах, в том числе в области защиты прав человека. В частности, было заявлено о перспективах дальнейшего расширения сотрудничества.

Заместитель министра Эльнур Мамедов также отметил, что мирные и созидательные усилия Азербайджана сталкиваются с постоянными политическими и военными провокациями со стороны Армении. В частности, было отмечено,что, для дискредитации законного протеста представителей азербайджанского гражданского общества и введения в заблуждение международное сообщество, Армения дезинформирует мировое сообщество о том, что участники акции якобы заблокировали Лачинскую дорогу и создают ситуацию "гуманитарного кризиса" для жителей Азербайджана армянского происхождения, и демонстрирует несоответствующую действительности позицию. Было подчеркнуто, что Азербайджан готов обеспечить безопасность жителей армянского происхождения на указанной территории, также, как и всех граждан нашей страны.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)