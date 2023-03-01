В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут командированы в Иран – Генпрокурор (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут командированы в Иран для оказания правовой помощи иранской стороне в расследовании вооруженного нападения на наш дипломатический корпус.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в интервью Real TV Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сказал, что касательно данного инцидента у нас имеется ряд вопросов.

"Остается неясным, каким образом этот человек в течении получаса совершал вооруженное нападение на наш дипломатический корпус, и почему против него не было предпринято никаких действий со стороны органов безопасности Ирана, и откуда он добыл автомат. У него было два огнестрельных оружия. В иранских медиа сообщалось, что этот человек был помещен в психиатрическую больницу. Обстоятельства дела также показывают, что все это было организовано заранее. Участники, заказчики и исполнители преступления должны быть привлечены к ответственности. В связи с этим мы совместно со Службой государственной безопасности Азербайджана готовим ходатайство об оказании правовой помощи иранской стороне. При необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут командированы в Иран",- сказал Алиев.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран была совершена террористическая атака. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны дипмиссии, был убит начальник службы безопасности, ранены двое сотрудников посольства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)