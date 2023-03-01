Внесены изменения в указ о градостроительной деятельности на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ О внесении изменений в Указ от 18 марта 2021 года № 1304 "О некоторых вопросах, связанных с управлением в области градостроительной деятельности на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает в среду Trend, настоящим Указом вносятся следующие изменения в Указ Президента Азербайджана от 18 марта 2021 года № 1304 "О некоторых вопросах, связанных с управлением в области градостроительной деятельности на освобожденных от оккупации территориях" :

-В пункте 1.1 после слова "строительство" добавить слова "геологическое изучение недр и эксплуатация месторождений полезных ископаемых, а также строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых".

-В пункте 1.3 после слова "строительство" добавить слова "и эксплуатация месторождений полезных ископаемых".