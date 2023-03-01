Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение О призыве с 1 по 30 апреля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, в соответствии со статьями 12.3 и 40.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе" и в целях комплектования личным составом Вооруженных сил Азербайджанской Республики, с 1 по 30 апреля 2023 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 апреля 2023 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие военную службу, в соответствии со статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету Министров Азербайджанской Республики принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего Распоряжения.