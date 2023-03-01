Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая генерального директора Международной организации по миграции Антонио Виторино.

Глава государства поблагодарил Антонио Виторино за участие в предстоящем в Баку Саммите Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев заявил, что в период председательства в Движении неприсоединения наша страна выступила с рядом инициатив, направленных на дальнейшую институционализацию этого Движения.