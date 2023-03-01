Международная организация по миграции готова поддержать программу "Большого возвращения" на освобожденные земли Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Международная организация по миграции, исходя из своего опыта, может оказать поддержку первой Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Антонио Виторино, отметивший, что возглавляемая им организация имеет обширный опыт в вопросах возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в разных странах мира, сказал, что организация готова поделиться этим опытом с азербайджанской стороной.

Он подчеркнул важность создания в стране регионального учебного центра Международной организации по миграции. По словам Виторино, этот центр будет способствовать наращиванию возможностей и подготовке профессиональных кадров как в Азербайджане, так и в странах региона.

(Перевод: Фидан Мустафаева)