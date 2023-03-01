Джейхун Байрамов выступил от имени Движения неприсоединения со вступительной речью на сессии Совета ООН по правам человека (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:19 )

БАКУ /Trend/ - 28 февраля 2023 года на мероприятии высокого уровня по случаю 35-й годовщины принятия Декларации о праве на развитие, проведенном в Женеве в рамках сегмента 52-й сессии Совета ООН по правам человека, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил со вступительной речью в формате видеообращения от имени Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел, данное мероприятие было инициировано азербайджанской стороной в качестве председателя Движения неприсоединения, в соответствии с резолюцией 49/8, принятой на 49-й сессии Совета по правам человека, и организовано Верховным комиссариатом ООН по правам человека совместно с Азербайджаном в качестве председателя ДН.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов от имени ДН поблагодарил Верховный комиссариат ООН по правам человека за сотрудничество в организации мероприятия. Он подчеркнул, что декларация, отмечающая свое 35-летие, определяет "развитие" как право человека, а также сказал, что тем не менее, несмотря на единодушное признание права на развитие в качестве самостоятельного права человека также Венской декларацией и Программой действий, принятыми в 1993 году, наблюдались попытки неправильного толкования концепции этого права и вызывающий разногласия международный дискурс.

Министр также сказал, что большие экономические и социальные издержки неравномерного распределения вакцин против Covid-19 по всему миру и связанные с этим различные ситуации в разных государствах на этапе восстановления после пандемии еще больше отодвигают перспективы развития и достижение Целей устойчивого развития. Кроме того, он отметил, что ослабление роли многосторонних институтов, замедление процессов восстановления после пандемии, негативные последствия изменения климата делают еще более необходимым добросовестный диалог по существующим неравенствам. Министр добавил, что в связи с этим страны-члены ДН придают большое значение данному мероприятию, напомнив, ссылаясь на пункт 10 декларации, что международное сообщество несет совместную ответственность за реализацию права на развитие. От имени ДН было рекомендовано учреждениям ООН и международным финансовым институтам включить в свою деятельность вопрос права на развитие. В этой связи также была отмечена ответственность Верховного комиссариата ООН по правам человека в соответствии с его мандатом за распространение права на развитие в рамках разветвленной системы ООН.

На мероприятии высокого уровня также выступили заместитель генерального секретаря ООН, председатель группы ООН по устойчивому развитию Амина Мохаммед, верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк, администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Мероприятие продолжилось выступлениями высокопоставленных представителей государств.