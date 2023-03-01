МИД Азербайджана выразил соболезнования Греции в связи с железнодорожной катастрофой

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Греции в связи с железнодорожной катастрофой в этой стране.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"Мы глубоко опечалены ужасной железнодорожной катастрофой в Греции, унесшей десятки жизней. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши помыслы с народом и правительством Греции", - говорится в публикации.

Отметим, что в городе Лариса в Греции столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав, в результате чего 36 человек погибли и десятки получили ранения.