Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)

Политика Материалы 1 марта 2023 17:41 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 1 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэем, который прибыл в страну для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокую динамику развития политических, торговых и экономических, транспортных связей между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой, подчеркнули важность развития сотрудничества во всех других сферах, представляющих взаимный интерес. Было выражено удовлетворение официальными визитами высокого уровня, осуществленными в последние годы между нашими странами.

Новость обновляется

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости