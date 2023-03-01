Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэем, который прибыл в страну для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокую динамику развития политических, торговых и экономических, транспортных связей между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой, подчеркнули важность развития сотрудничества во всех других сферах, представляющих взаимный интерес. Было выражено удовлетворение официальными визитами высокого уровня, осуществленными в последние годы между нашими странами.

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