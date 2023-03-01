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Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество в сфере миграции с гендиректором IOM (ФОТО)

Политика Материалы 1 марта 2023 18:13 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество в сфере миграции с гендиректором IOM (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 1 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино, находящимся с визитом в стране.

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел, в ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Международной организацией по миграции, состоялся обмен мнениями по вопросам в области международной миграции, стоящим на повестке дня, и перспективам развития дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

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Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество в сфере миграции с гендиректором IOM (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество в сфере миграции с гендиректором IOM (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество в сфере миграции с гендиректором IOM (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество в сфере миграции с гендиректором IOM (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество в сфере миграции с гендиректором IOM (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество в сфере миграции с гендиректором IOM (ФОТО)
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