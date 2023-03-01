Посол Турции в Азербайджане поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за помощь, оказанную Турции, сообщает в среду Trend.

Как сказал журналистам Джахит Багчи, Азербайджан стал первой страной, пришедшей на помощь Турции.

«Мы знаем, что процессы поисково-спасательных работ, проводимых группами спасателей МЧС и министерства обороны Азербайджана, находятся под чутким контролем Президента Ильхама Алиева. Самой большой командированной в Турцию группой спасателей стала азербайджанская группа. Именно азербайджанские спасатели в числе международной группы спасли большее количество жизней и оказали медицинскую помощь», - сказал он.

Посол отметил, что Азербайджан, наряду с этим, оказал и материальную поддержку.

«Из Азербайджана в Турцию было отправлено большое количество технического оборудования, палаток, генераторов и других жизненно необходимых предметов и принадлежностей», - добавил он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.