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Ферган Новрузов назначен первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева

Политика Материалы 1 марта 2023 18:03 (UTC +04:00)
Ферган Новрузов назначен первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева

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БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Ильхама Алиева Ферган Новрузов назначен первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, Ферган Новрузов до этого назначения работал советником директора Центра Гейдара Алиева.

В 2009 году он окончил Бакинский государственный университет. В 2011 году получил степень магистра политических наук в Страсбургском университете, а в 2012 году - магистра права в том же университете. В 2017-2020 годах работал директором юридического департамента Международного банка Азербайджана.

Является членом Коллегии адвокатов Азербайджана.

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