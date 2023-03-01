Джейхун Байрамов обсудил с замглавы МИД Ирана атаку на посольство Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, прибывшим в страну для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены работа по повестке саммита Движения неприсоединения в Баку, а также вопросы, связанные с террористической атакой на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

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