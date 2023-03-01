Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 1 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам стран Евразии Ли Хуэйем, прибывшим в Азербайджан для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который пройдет в Баку.

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны положительно оценили динамику развития политических, торгово-экономических и транспортных связей между Азербайджанской Республикой и КНР, подчеркнули важность развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес. Было выражено удовлетворение официальными визитами на высоком уровне между двумя странами в последние годы.

В ходе встречи отмечалась важность развития сотрудничества между городами и регионами двух стран, организации взаимных визитов. Была дана высокая оценка деятельности азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Джейхун Байрамов остановился на широких возможностях дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сферах транспорта, транзита и логистики и отметил важную роль, которую призвана сыграть в развитии такого сотрудничества и привлечении инвестиций Алятская свободная экономическая зона.

Обсудив вопросы укрепления связей в различных сферах, стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Глава МИД проинформировал о последствиях 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий, в том числе минной угрозе, а также о постконфликтной ситуации, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для установления мира в регионе, строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.