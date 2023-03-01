Назначен начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Сабина Гаджиева назначена начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, Сабина Гаджиева как профессор Азербайджанского университета архитектуры и строительства заведовала кафедрой "Архитектурные конструкции и восстановление памятников". Член-корреспондент московского отделения Международной академии архитектуры.

В 1994 году окончила Азербайджанский инженерно-строительный институт (ныне Азербайджанский университет архитектуры и строительства). Участвовала в Токио в курсе “Политика жилищного строительства”, который был организован JICA - Японским агентством международного сотрудничества, а также в программе RSEP, организованной американским Советом по международному образованию, прошла стажировку в Университете Майами. Работала на различных должностях в научно-исследовательской лаборатории “Реставрация и охрана памятников” при Азербайджанском университете архитектуры и строительства.

Является членом правления Союза архитекторов Азербайджана. Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана удостоена медали "Терегги" и почетного звания "Заслуженный архитектор".