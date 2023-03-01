Джейхун Байрамов обсудил с замглавы МИД Ирана атаку на посольство Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:44)

БАКУ /Trend/ - 1 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, прибывшим в Азербайджан для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с повесткой дня предстоящего Саммита Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, а также вероломное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Джейхун Байрамов довел до внимания, что совершившие террористическую атаку на посольство Азербайджана в Тегеране и ее заказчики должны понести самое суровое наказание. Еще раз подчеркнув важность выполнения обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических отношениях, министр напомнил, что обязанностью принимающей стороны является обеспечение безопасности сотрудников и охраны зданий дипломатических представительств. Он отметил, что детали теракта и видеозаписи тщательно изучаются азербайджанской стороной, следствие по этому делу продолжается и Ирану необходимо ответить на ряд вопросов азербайджанской стороны о террористическом акте.