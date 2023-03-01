Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений

БАКУ /Trend/ - Прошлый год был рекордным в деле развития азербайджано-узбекских отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 марта на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

«Я трижды посещал Узбекистан. Этот год начинаем с Вашего визита. Так что будем еще встречаться не раз в этом году, я уверен. Потому что всегда есть о чем поговорить, есть очень много тем. Самое главное, все решения, которые мы принимаем, выполняются в срок и даже, думаю, в большем объеме, чем мы планируем. Потому что буквально недавно во время мероприятия в Ташкенте были обсуждены новые идеи, новые проекты. И промышленная кооперация, и сельское хозяйство, и градостроительство - по всем направлениям идет процесс, который должен идти между братьями», - добавил глава государства.