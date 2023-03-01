В такое сложное время поднять уровень Движения неприсоединения - это посильно только Азербайджану - Шавкат Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - В такое сложное время поднять уровень Движения неприсоединения - это посильно только Азербайджану.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку.

"Специальная резолюция Организации Объединенных Наций по вакцине вышла, есть парламентская составляющая, молодежная составляющая. Я думаю, что это - историческое председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Все государства ощутили тот задор, тот настрой. В такое сложное время поднять уровень этой организации - это посильно только Азербайджану. Я хочу искренне с этим Вас поздравить. Еще раз рад с Вами встретиться. Я думаю, что у нас есть хорошая возможность обменяться мнениями, послушать наши команды", - сказал Мирзиёев.