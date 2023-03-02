В Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщает в четверг Trend, в саммите принимают участие представители около 70 стран, президенты пяти стран - Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии, вице-президенты трех стран - Кубы, Габона, Танзании, премьер-министры Алжира и Кении, высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций - президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабо Кёрёши, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной Организации по миграции Антонио Виторино, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири и другие, а также министры, заместители министров, послы и другие.

Участие высокопоставленных представителей в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, проходящий в Баку, еще раз показывает, что Азербайджан вносит важный вклад в деятельность организации. В то же время, тот факт, что в Азербайджане в очередной раз проводится важное мероприятие, на котором будут обсуждаться глобальные вопросы, является проявлением важности, которую наша страна придает мультилатерализму и глобальной солидарности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)