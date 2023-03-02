Президент Ильхам Алиев: Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Мы инициировали создание Парламентской сети ДН, первое заседание которой состоялось в Баку в июне 2022 года.

Кроме того, в соответствии с Шушинскими соглашениями в июле 2022 года была создана Молодежная организация ДН. Постоянный секретариат организации будет находиться в Баку.

Наша цель заключается в том, чтобы создать институциональную устойчивость и оставить успешное наследие тем членам ДН, которые примут председательство после Азербайджана.

В 2021 году во время памятной встречи высокого уровня, которая состоялась в Белграде, я предложил идею проведения встречи на высшем уровне государств-членов ДН с целью выработки позиции Движения в отношении эпохи после COVID-19. Исходя из этих соображений я созвал этот саммит, который, полагаю, создаст возможность для обсуждения назревающих вопросов глобального значения.

Архитектура международной безопасности, существовавшая в течение последних нескольких десятилетий, в настоящее время претерпевает драматические изменения, и под угрозой находится мультилатерализм. Эрозия норм и принципов международного права еще больше угрожает международному порядку.

Наблюдается все больше случаев нарушения суверенитета и территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела государств. Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются селективный подход и двойные стандарты.

Новый мировой порядок находится в процессе преобразования. Сейчас весь мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны, что имеет последствия для остальной части мира. ДН как второй по величине международный институт после ООН должен играть более заметную и эффективную роль на международной арене и активно участвовать в преобразовании нового мирового порядка", - сказал глава государства.