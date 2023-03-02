Президент Ильхам Алиев: Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются селективный подход и двойные стандарты

БАКУ /Trend/ - Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются селективный подход и двойные стандарты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Архитектура международной безопасности, существовавшая в течение последних нескольких десятилетий, в настоящее время претерпевает драматические изменения, и под угрозой находится мультилатерализм. Эрозия норм и принципов международного права еще больше угрожает международному порядку.

Наблюдается все больше случаев нарушения суверенитета и территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела государств. Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются селективный подход и двойные стандарты.

Новый мировой порядок находится в процессе преобразования. Сейчас весь мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны, что имеет последствия для остальной части мира. ДН как второй по величине международный институт после ООН должен играть более заметную и эффективную роль на международной арене и активно участвовать в преобразовании нового мирового порядка.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму. ДН, возникшее в результате исторического процесса деколонизации, должно объединить свои усилия для того, чтобы полностью перевернуть эту позорную страницу в истории человечества", - сказал глава государства.