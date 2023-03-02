Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выделяет 1 миллион долларов Африке и малым островным развивающимся государствам в поддержку постпандемического восстановления

БАКУ /Trend/ - Я объявляю здесь два глобальных призыва: в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств. Я рад объявить, что Азербайджан, как первый донор, выделяет 1 млн долларов США на оба глобальных призыва.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Пандемия оказала негативное влияние на реализацию Целей в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Необходимо активизировать глобальные усилия, чтобы предотвратить, среди прочего, отступление от намеченных целей и наверстать упущенное в выполнении Повестки дня на период до 2030 года.

С этой целью мы предложили создать Панель экспертов высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19. Эта панель могла бы разработать рекомендации по глобальным мерам на постпандемический период. Я призываю всех членов ДН поддержать эту инициативу.

Мы должны и дальше укреплять сотрудничество Юг-Юг, руководствуясь принципами уважения суверенитета, национальной ответственности, равенства и взаимной выгоды. Его повестка дня определяется самими странами Юга в соответствии с их национальными потребностями и приоритетами, а не навязывается извне.

Изменение климата является еще одним вызовом для человечества и порождает серьезные проблемы, такие как нехватка воды, отсутствие продовольственной безопасности, вынужденная миграция.

Малые островные развивающиеся государства заслуживают большего внимания в этом отношении, поскольку они более уязвимы к воздействию климатических изменений и сталкиваются с экзистенциальной угрозой.

Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь. Я объявляю здесь два глобальных призыва: в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств. Я рад объявить, что Азербайджан, как первый донор, выделяет 1 млн долларов США на оба глобальных призыва. Верю, что страны-члены ДН и другие члены международного сообщества поддержат инициативу Азербайджана и последуют за нами в поддержке нуждающихся стран на их пути к постпандемическому восстановлению", - сказал глава государства.