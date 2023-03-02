Президент Ильхам Алиев: Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность

БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Еще один важный вопрос, который обсуждается во всем мире уже много лет, — это реформы системы ООН. Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность. Состав Совета Безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым.

Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации. Я призываю страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН.

Мы также поддерживаем выделение для Африки постоянных мест в Совете Безопасности", - сказал глава государства.