Президент Ильхам Алиев предложил сформировать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин

БАКУ /Trend/ - Поскольку ряд стран-членов ДН входит в число стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами, я хотел бы предложить сформировать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы наш голос был услышан во всем мире.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Азербайджан из-за армянской оккупации входит в число наиболее сильно заминированных стран мира. Около 300 азербайджанцев были убиты или серьезно ранены в результате подрыва мин с момента окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года.

Учитывая огромное значение для страны гуманитарного разминирования, Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность установления специальной национальной Цели устойчивого развития. Азербайджан видит прямую связь между ЦУР и процессом разминирования, ибо мины замедляют процесс восстановления освобожденных территорий и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц. Азербайджан активно продвигает инициативу запуска 18-й ЦУР по разминированию. Мы приглашаем страны ДН поддержать эту инициативу.

Поскольку ряд стран-членов ДН входит в число стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами, я хотел бы предложить сформировать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы наш голос был услышан во всем мире.

Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного соглашения, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга", - сказал глава государства.