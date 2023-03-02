За время председательства Азербайджана значительно вырос авторитет Движения неприсоединения в мире - Шавкат Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - За время председательства Азербайджана значительно вырос авторитет Движения неприсоединения в мире.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)