Президент Туркменистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за вклад в развитие ДН

БАКУ /Trend/ - Цели Движения неприсоединения, продвигающие равенство и справедливость, являются ключевыми в рамках борьбы с пандемией и необходимо создать платформу для восстановления торговых связей и преодоления пандемии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал выступающий в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Выступивший на саммите Президент Бердымухамедов поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за проведения саммита и высоко оценил вклад Азербайджана в функционирование Движения неприсоединения.

Президент Туркменистана также призвал создать единый информационный банк патогенов, который оказал бы содействие в вопросе предотвращения новых угроз. Также, он призвал продолжать тесное взаимодействие с ВОЗ, в силу ее успехов в борьбе с глобальной пандемией COVID-19.

Бердымухамедов также добавил, что борьба с болезнью возможно только при условии мира. В данном контексте, он призвал страны способствовать установлению мира и устранения конфликтных ситуаций.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.