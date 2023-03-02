Высоко ценю председательство Азербайджана в Движении неприсоединения - генеральный директор ВОЗ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Высоко ценю председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

Гебреисус сказал, что все страны мира могут извлечь уроки из опыта Движения неприсоединения.

"Коллективный опыт стран Движения неприсоединения помогает Всемирной Организации Здравоохранения строить более безопасный мир. Движение неприсоединения играет важную роль в борьбе с пандемией и решении подобных проблем в будущем, а также в их предотвращении. Высоко оцениваю председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, за что и выражаю свою благодарность",- сказал он.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)