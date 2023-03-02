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Премьер-министр Алжира поблагодарил Президента Ильхама Алиева за организацию саммита ДН

Политика Материалы 2 марта 2023 12:45 (UTC +04:00)
Премьер-министр Алжира поблагодарил Президента Ильхама Алиева за организацию саммита ДН

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - Алжир благодарит Президента Азербайджана Ильхама Алиева за вклад в развитие Движения неприсоединения и организацию саммита в Баку, который является важным шагом в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал выступающий в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман

Бенабдеррахман добавил важность данного саммита и выразил готовность своей страны содействовать в борьбе с глобальной пандемией. Глава правительства Алжира отметил, что справедливое распространение вакцин является важным условием для эффективной борьбы со смертельным заболеванием.

В контексте борьбы с последствиями пандемии, Алжир готов оказать поддержку и присоединится к существующим инициативам для ускорение экономического восстановления стран участников ДН.

В заключении он отметил важность сотрудничества в вопросах безопасности, как одного из основных условий для гарантирования эффективности мер по борьбе с пандемией.

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