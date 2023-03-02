Сербия поддерживает инициативы Президента Ильхама Алиева в рамках ДН

БАКУ /Trend/ - Я благодарю Президента Ильхама Алиева за организацию саммита и за его вовлеченность в решение вопросов, которые мы сегодня обсуждаем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал выступающий в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 первый заместитель премьер-министра Сербии Ивица Дачич.

«Мы высоко оцениваем инициативы Азербайджана, направленные на развитие Африканских, а также развивающихся островных стран»,- отметил он.

Он подчеркнул, что для его страны саммит имеет особую роль, в силу роли которую сыграл Белград в формировании организации в 1961 году. Представитель Сербии отметил, что платформа организованная Баку, является возможностью продвинуться в решении важного вызова современности – глобальной пандемии.

Дачич резюмировал, отметив важность мирного сосуществования народов и недопустимость возникновения очагов напряжения.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.