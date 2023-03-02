Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Мы проверяем, чтобы атомная энергия в Украине не использовалась в военных целях – Рафаэль Гросси

Политика Материалы 2 марта 2023 14:04 (UTC +04:00)
Мы проверяем, чтобы атомная энергия в Украине не использовалась в военных целях – Рафаэль Гросси

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Несколько месяцев назад прозвучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 в Баку.

"Мы незамедлительно отреагировали и отправились туда. Были проведены исследования и заявлено, что это неправда, устранены все заблуждения и сомнения в этом направлении. Мы работаем в Украине и проверяем, чтобы атомная энергия не использовалась в военных целях", - добавил он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости