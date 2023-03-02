Мы проверяем, чтобы атомная энергия в Украине не использовалась в военных целях – Рафаэль Гросси (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Несколько месяцев назад прозвучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 в Баку.

"Мы незамедлительно отреагировали и отправились туда. Были проведены исследования и заявлено, что это неправда, устранены все заблуждения и сомнения в этом направлении. Мы работаем в Украине и проверяем, чтобы атомная энергия не использовалась в военных целях", - добавил он.