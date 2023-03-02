Рад принять участие в проходящем в Баку саммите в рамках Движения неприсоединения - пакистанский министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Рад принять участие в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения, проходящем в Баку.

Об этом сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Пакистана Сардар Аяз.

Он подчеркнул, что между Пакистаном и Азербайджаном существует тесное сотрудничество в экономической сфере.

"Есть большой потенциал для расширения этого сотрудничества" , - сказал он.

Министр также отметил плодотворные встречи сторон, добавив, что сотрудничество между двумя странами продолжится и в будущем.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)