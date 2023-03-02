Президент Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Республики Туркменистан Сердаром Бердымухамедовым.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию двусторонних связей с Туркменистаном, отметил высокий уровень политического диалога, развитие связей между нашими странами в культурной и гуманитарной сферах.

Президент Ильхам Алиев сказал, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения завершается. Выразив заинтересованность нашей страны в повышении роли Движения в международных отношениях, глава государства подчеркнул, что Азербайджан выступил в этом контексте с рядом инициатив. Он также отметил, что сегодня происходит процесс переформатирования миропорядка, и Движение неприсоединения должно сыграть свою роль в данном процессе.

Констатировав, что очень тесные политические связи между нашими странами построены на прочной основе, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан и Туркменистан обладают широкими возможностями для сотрудничества в области энергетики, хлопководства, транспорта, инвестиций и в других сферах.