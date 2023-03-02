Нынешняя преступная политика Макрона должна быть остановлена - Майкл Форрест

БАКУ /Trend/ - Учитывая преступления, совершенные в Алжире, а также сегодняшнюю политику президента Франции - Макрона, мы видим, что они не могут остановиться, и их нужно остановить.

Об этом сказал в четверг Trend руководитель делегации Новой Каледонии Майкл Форрест.

"Учитывая геополитические изменения в Африке и в Тихоокеанском регионе, а также колониальную политику Франции на вышеназванных территориях, и в Каледонии, они за счет искусственной миграции сокращают местное население. Дело не только в этом, но и в том, что Франция продолжает посягать на наши природные ресурсы. Жесткая позиция Азербайджана в этом вопросе очень важна для нас с точки зрения нашего суверенитета. В рамках Движения неприсоединения, в котором председательствует Азербайджан, мы надеемся, что эти вопросы не останутся на бумаге и станут реальностью", - сказал он.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)