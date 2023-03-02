БАКУ /Trend/ - 13 марта состоится вторая конференция Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

По ее словам, конференция пройдет в Манаме.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.