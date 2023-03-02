Благодаря председательству Азербайджана Движение неприсоединения стало играть более активную роль в международных отношениях - премьер-министр Алжира

БАКУ /Trend/ - Благодаря председательству Азербайджана Движение неприсоединения стало играть более активную роль в международных отношениях.

Как сообщает Trend, об этом на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал премьер-министр Алжирской Народной Демократической республики Айман Бенабдеррахман.

Поблагодарив за приглашение на Саммит Движения неприсоединения в Баку, премьер-министр поздравил Президента Ильхама Алиева за прекрасную организацию этого мероприятия и успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, подчеркнул, что благодаря председательству нашей страны Движение стало играть более активную роль в международных отношениях.

Айман Бенабдеррахман выразил заинтересованность Алжира во всестороннем развитии взаимоотношений с Азербайджаном. Он отметил, что в настоящее время развиваются связи в области межпарламентского сотрудничества и юстиции, кроме того, запущен механизм политического диалога на уровне министерств иностранных дел, и в ближайшее время будут проведены политические консультации.