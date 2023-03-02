Азербайджанские депутаты встретились с постоянным уполномоченным по иностранным делам Новой Каледонии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 марта депутаты Милли Меджлиса Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова встретились с постоянным уполномоченным по иностранным делам Новой Каледонии Микаэлем Форрестом.

Как сообщили Trend в парламенте, приветствовавший гостя Турал Гянджалиев отметил, что рад видеть представителя Новой Каледонии в парламенте Азербайджана, выразил удовлетворение его участием на мероприятии Движения неприсоединения в Баку. Высоко оценив председательство Азербайджана в Движении неприсоединения - второго по величине международного образования после ООН, он отметил значимость саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшегося в Баку, привлек внимание к поднятым здесь вопросам.

Депутат Севиль Микаилова рассказала о пользе таких встреч с точки зрения взаимного обмена информацией и опытом. Она поделилась мнениями относительно неоколониальной политики Франции и высоко оценила решимость народа Новой Каледонии обрести полный суверенитет.

Постоянный представитель Новой Каледонии по иностранным делам Микаэль Форрест поблагодарил за теплое отношение и высокое гостеприимство. Он отметил эффективность председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, а также успешную работу Парламентской сети ДН.

Микаэль Форрест рассказал о проводимой Францией колониальной политике и преступлениях против Новой Каледонии, о борьбе его родины за независимость, о том, как Франция всячески препятствовала этому, блокировала переговоры и процесс урегулирования.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.