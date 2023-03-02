Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.

Глава государства подчеркнул важность использования ядерных технологий в мирных целях. В этой связи было отмечено практическое значение связей между Азербайджаном и агентством в сферах сельского хозяйства, медицины, нефтехимии.

Касаясь проблемы ядерной безопасности, Президент Ильхам Алиев сказал, что в Армении действует Мецаморская атомная электростанция, которая представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона, довел до внимания, что эта станция действует по старой технологии, у нее серьезные технические проблемы, и подчеркнул, что незаконная торговля некоторыми ядерными материалами с Мецаморской станции вызывает беспокойство.

На встрече была отмечена важность соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия всеми государствами, в этом контексте выражена обеспокоенность тем, что попытки создания ядерного оружия могут вызвать серьезную угрозу международному миру и безопасности.