Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Кувейта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 встретился с министром иностранных дел Кувейта Шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером Ас-Сабахом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждалась повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом в различных сферах, вопросы взаимодействия на многосторонних платформах.

Отметив высокий уровень политического диалога между странами, министр Джейхун Байрамов рассказал о перспективах расширения сотрудничества между нашими странами в различных сферах. Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил взаимную поддержку между странами в рамках ООН, ОИС, ДН.

В ходе встречи также обсуждалась деятельность в рамках "Совместной комиссии по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Кувейт".

Министр Кувейта выразил благодарность за успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Отметив, что отношения развиваются по восходящей линии, министр отметил, что регулярные встречи между двумя странами служат укреплению связей.

Стороны также обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере туризма, науки, образования, культуры и других сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.