Бакинский саммит Контактной группы Движения неприсоединения продолжил работу пленарными сессиями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшийся 2 марта в Баку, продолжил работу пленарными сессиями.

Как сообщает в четверг Trend, на сессии под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова сначала выступили вице-президент Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса, вице-президент Габона Роз Кристьян-Осука Рапонда, вице-президент Танзании Филип Исдор Мпанго, заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнен Хассен. Выступившие подчеркнули важность объединения усилий по решению стоящих перед ними проблем.

Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман, говоря о важности Движения неприсоединения, отметил, что его страна готова сотрудничать со всеми государствами и предпринимать шаги для новых дел. Первый заместитель премьер-министра Сербии - министр иностранных дел Ивица Дачич подчеркнул, что его страна поддерживает инициативы Азербайджана. Он отметил, что шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с развивающимися островными государствами Африки, заслуживают похвалы. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петрищенко поблагодарил Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за успешное председательство в Движении неприсоединения. Он отметил, что благодаря успешному председательству Азербайджана Движение неприсоединения превратилось в большую силу. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев призвал все страны к миру и благоденствию. Он подчеркнул, что должны быть обеспечены мир и стабильность, установлена международная безопасность.

Затем выступили премьер-министр Мали Абдулае Майга, министр иностранных дел Кувейта шейх Салем Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, министр иностранных дел Уганды Одонго Сесе Абубакар, министр иностранных дел Ботсваны Лемоганг Квапе, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, государственный министр иностранных дел Катара Солтан бин Саад аль-Мураихи, министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бин Мубарак, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, министр здравоохранения Бахрейна Джалила Сайед Джавад Хассан, министр общественного здравоохранения Чада Абдельмаджид Абдельрахим Махамат, министр экономики Пакистана Сардар Аяз Садик, старший советник правительства Камбоджи Сок Сифана, министр здравоохранения Туниса Али Мрабет, советник Президента Демократической Республики Восточный Тимор по внешней политике Дионисио Да Коста Бабо Соарес.

В выступлениях отмечалось, что экономический спад, являющийся сегодня одним из главных кризисов в мире, свидетельствует о необходимости совместных действий.

По этой причине укрепление сотрудничества в рамках Движения неприсоединения и установление взаимовыгодных связей также имеют важное значение. Вместе с тем пандемия привела к большим человеческим потерям. Во время пандемии Всемирная организация здравоохранения и Движение неприсоединения заложили основу для долгосрочного сотрудничества.

Вместе с тем было доведено до внимания, что в период председательства в Движении Азербайджан выделил 1 миллион долларов на поддержку африканских стран. Азербайджану была выражена благодарность за его усилия и международную солидарность в борьбе с COVID-19. Было отмечено, что Азербайджан привержен делу содействия многостороннему сотрудничеству стран по уменьшению последствий международных экономических кризисов. Этот Саммит является символом солидарности Движения неприсоединения, важно вместе вести борьбу с неравенством. Также было заявлено, что Движение неприсоединения может сыграть очень важную роль в постпандемический период. В период председательства под руководством Президента Ильхама Алиева было выдвинуто много инициатив во имя будущего Движения.

Отметим, что в конце этого года Азербайджан передаст председательство в Движении неприсоединения Уганде.