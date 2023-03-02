Пандемия показала важность многостороннего сотрудничества - исполнительный секретарь комиссии ООН

БАКУ /Trend/ - Пандемия показала нам важность многостороннего сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Альгаерова во время выступления на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Пандемия COVID-19 показала нам важность многостороннего сотрудничества. Вместе мы сможем обеспечить устойчивость благодаря сотрудничеству. Движение неприсоединения является удобной платформой для обсуждения таких глобальных вопросов", - добавила она.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.